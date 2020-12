Meteorológovia upozorňujú na hmlu aj poľadovicu

Bratislava 15. decembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska si treba dávať pozor na poľadovicu a hmlu. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý preto vydal výstrahy prvého stupňa.



Na poľadovicu si treba dávať pozor najmä v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, akými sú napríklad doprava či pohyb osôb. Trvať bude až do stredajšieho (16. 12.) doobedia.



S výskytom hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov treba počítať v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Znížená dohľadnosť podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Rovnako aj hmla by sa mala rozplynúť až v stredu doobeda.