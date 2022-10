BUĎTE OPATRNÍ: Meteorológovia upozorňujú na hmlu na celom Slovensku

Bratislava 31. októbra (TASR) - Na území celého Slovenska sa môže v pondelok doobeda a večer tvoriť hmla. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže tvoriť do 11.00 h. Očakáva sa tiež večer, a to od 18.00 h až do utorka (1. 11.) rána.



Meteorológovia upozornili, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. "Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," doplnili.