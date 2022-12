Meteorológovia upozorňujú na hmlu, v noci aj na poľadovicu

Bratislava 30. decembra (TASR) - Na Slovensku platí až do soboty (31. 12.) dopoludnia výstraha prvého stupňa pred hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov aj v sobotu večer, okrem toho vydal aj výstrahy pred poľadovicou či vetrom na horách vo viacerých regiónoch.



Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja, a to až do soboty rána. Pre väčšinu Žilinského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno či Poprad platí aj výstraha pred silným vetrom na horách. Podľa SHMÚ môže dosiahnuť nad pásmom lesa miestami v nárazoch rýchlosť až 110 kilometrov za hodinu.