Meteorológovia upozorňujú na pokračujúcu hmlu a poľadovicu

Bratislava 16. decembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska si aj v stredu doobeda treba dávať pozor na poľadovicu a hmlu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



S výskytom hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov si treba dávať pozor v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," konštatujú meteorológovia.



Na poľadovicu si treba dávať pozor v Trenčianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.



Obe výstrahy platia predbežne do 11.00 h.



Slovenská správa ciest (SSC) informuje, že cesty I., II. a III. triedy, sledované diaľničné úseky aj horské priechody sú v súčasnosti zjazdné. Na cestách v oblasti Dobšinej je miestami zľadovatený sneh, v oblasti Kremnice a Krásnohorského Podhradia utlačený sneh. Zľadovatený sneh je aj na horskom priechode Dobšiná.



Opatrne treba jazdiť v lokalitách Dobšiná, Sedlo Besník a Rajec, kde hlásia hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov. Hmlu a viditeľnosť do 100 evidujú v lokalitách Banská Štiavnica, Pastierske, Štrba a Myjava. V oblasti Námestova padá mrznúce mrholenie.