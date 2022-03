Meteorológovia upozorňujú na silné nočné mrazy a chladné počasie

Bratislava 7. marca (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silné nočné mrazy a chladné počasie v nadchádzajúcom týždni. TASR o tom informoval hovorca ústavu Ivan Garčár. Dodal, že o situácii informoval SHMÚ aj zložky rezortov vnútra a obrany, ktoré zabezpečujú opatrenia v rámci utečeneckej krízy na východe Slovenska.



"Od utorka (8. 3.) do štvrtka (10. 3.) očakávame na severe a východe lokálne sneženie alebo snehové prehánky. V ostatných častiach Slovenska bude menej zrážok. V noci klesne teplota na mínus jeden až mínus šesť stupňov, v údoliach do mínus desiatich stupňov Celzia. Cez deň bude päť až desať stupňov, na severe a východe nula až päť stupňov Celzia. Studený severný vietor zvýrazní pocit chladu," uviedla meteorologička Nikoleta Hrušková.



Dodala, že od piatka (11. 3.) do nedele (13. 3.) bude jasno až polojasno. Zosilnejú podľa jej slov nočné mrazy na mínus päť až mínus desať stupňov Celzia, v údoliach na mínus desať až mínus 15 stupňov Celzia. "Cez deň sa pri slnečnom počasí vzduch zohreje na mínus jeden až päť, na juhu do ôsmich stupňov Celzia," doplnila.