Meteorológovia upozorňujú počas piatka na snehové jazyky

Bratislava 17. decembra (TASR) - Najmä na severe a východe krajiny sa počas piatka môže vyskytnúť vietor na horách a tvoriť sa môžu aj snehové jazyky a záveje. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej stránke.



Varovanie pred vetrom na horách platí od rána pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Výstraha je vydaná až do soboty (18. 12.). Vietor podľa SHMÚ môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozornilo SHMÚ.



Pred tvorbou snehových jazykov a závejov meteorológovia varujú v Žilinskom a Prešovskom kraji. Výstraha prvého stupňa rovnako platí až do soboty.



SHMÚ upozorňuje aj na sneh, a to v Žilinskom a Prešovskom kraji. Meteorológovia očakávajú sneženie, pri ktorom spadne 15 centimetrov nového snehu. "Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ. Varovanie platí do soboty.