Meteorológovia varujú pred búrkami, hrozia na celom Slovensku

Bratislava 21. júna (TASR) - Na území celého Slovenska hrozia v piatok večer aj v sobotu (22. 6.) búrky. Meteorológovia preto vydali pre viaceré okresy výstrahu druhého aj prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský kraj aj viaceré okresy Banskobystrického a Žilinského kraja vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa. Platí predbežne od piatka 19.00 h do soboty rána.



Búrky tam môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 110 kilometrov za hodinu a krúpy. "Výskyt sprievodných javov je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká," upozornil SHMÚ.



Výstraha prvého stupňa sa zase týka zvyšku územia SR, teda Košického, Prešovského kraja, viacerých lokalít v Banskobystrickom kraji aj okresu Liptovský Mikuláš. Platí predbežne od piatka 22.00 h do soboty 22.00 h.