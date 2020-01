Poriadne prituhne a hmla zahalí takmer celé Slovensko

Bratislava 27. januára (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na poľadovicu a hmlu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pre celé Slovensko.



Výstraha pred hmlou platí pre všetky regióny Slovenska od pondelka večera do utorka (28. 1.) do 9.00 h. "Očakáva sa výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 - 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," píše sa na webe SHMÚ.



Na poľadovicu upozorňujú meteorológovia v celom Bratislavskom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Rovnako SHMÚ varuje pred poľadovicou aj vo väčšine regiónov Banskobystrického a Prešovského kraja. Výstraha platí do utorka do 12.00 h.