OPATRNE: Meteorológovia varujú pred hmlou a poľadovicou

Bratislava 27. novembra (TASR) - Na celom území Slovenska má v piatok dopoludnia pretrvávať hmla. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Na celom území krajiny sa očakáva ojedinele výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výstraha platí do 11.00 h.



SHMÚ vydal aj výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou, platia do 11.00 h. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, dopravu i infraštruktúru," pripomínajú meteorológovia. Výstrahy platia takmer pre celé Slovensko, okrem okresov na Orave a na severe krajiny.