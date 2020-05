Meteorológovia varujú pred možnými povodňami, hrozí aj silný vietor

Bratislava 31. mája (TASR) – Do pondelka (1.6.) rána spadne na území Slovenska väčšinou 1-15 milimetrov zrážok; na severe a v oblasti Tatier až okolo 30 mm. Informuje o tom na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred dažďom, rizikom povodní i silným vetrom na horách.



Na Slovensku do nedeľného rána spadlo podľa meteorológov za 24 hodín väčšinou 1-10 mm zrážok. Najmenej napršalo na juhozápade, väčšinou len do jedného mm.



"Výrazne viacej pršalo na severe, kde na viacerých miestach spadlo 10-20 mm. Lokálne - najmä na Orave, Liptove a hornom Spiši - aj viac. Napríklad Huty hlásili do nedeľného rána 26,5 mm," spresnil SHMÚ.



Zrážky budú podľa meteorológov pokračovať na väčšine územia aj počas najbližších hodín. Najmä na severe a východe aj v nedeľu večer a v noci.



SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa pred dažďom v Žilinskom a Prešovskom kraji. V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina očakáva do pondelkového rána výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35-60 mm.



SHMÚ varuje aj pred rizikom povodní z trvalého dažďa, a to v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Stará Ľubovňa.



Meteorológovia zároveň varujú pred silným vetrom na horách v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V polohách nad zhruba 1500 metrov nad morom sa predpokladá výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110-125 kilometrov za hodinu.