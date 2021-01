Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách i poľadovicou

Bratislava 23. januára (TASR) – V niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja platí do 18.00 h výstraha pred vetrom na horách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



V týchto okresoch sa na horách v polohách nad 1500 metrov miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uviedli meteorológovia.



Hydrologická výstraha pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa platí pre okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava a Liptovský Mikuláš. Meteorológovia informujú, že vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie a očakávaný dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Okrem toho v okrese Prievidza platí hydrologická výstraha prvého stupňa pred povodňou z topenia sa snehu.



V Jelšave platí upozornenie na vznik smogovej situácie pre častice PM10. Vyhlásilo ho SHMÚ a potrvá až do odvolania. Podľa meteorológov sú príčinami smogovej situácie vysoké emisie prachových častíc PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, ako aj nepriaznivé rozptylové podmienky v dôsledku polohy v horskej doline.



SHMÚ vydal aj výstrahu pred poľadovicou, ktorá bude platiť od 23.00 h. Výstraha prvého stupňa sa bude vzťahovať na niektoré okresy v Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.