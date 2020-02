METEOROLÓGOVIA VARUJÚ:Pozor na silný vietor a snehové záveje na horách

Bratislava 21. februára (TASR) – Na silný vietor na západnom Slovensku a na horách, ako aj na snehové záveje upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí v piatok do 18.00 h pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj. Meteorológovia očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť od 65 do 85 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," informujú.



V Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji platí do 20.00 h výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozorňuje SHMÚ.



Pred vetrom na horách vydali meteorológovia výstrahu pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj, platnú do 20.00 h. V polohách nad približne 1500 metrov miestami SHMÚ očakáva výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.