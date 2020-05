Meteorológovia vydali na utorok výstrahu prvého a druhého stupňa

Bratislava 11. mája (TASR) – V súvislosti so silným vetrom, ktorý fúka na väčšine územia Slovenska, vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na utorok (12. 5.) výstrahu prvého a druhého stupňa. Informoval o tom na svojej webovej stránke.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu, platí od pondelka od 10.00 h pre Bratislavský, Trenčiansky, Trnavský, Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj. Výstraha platí pre tieto kraje až do utorka do 08.00 h. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," približujú meteorológovia.



Výstraha druhého stupňa platí pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj od 18.00 h a trvať má do utorňajšieho rána do 02.00 h. SHMÚ upozorňuje, že sila vetra má v niektorých okresoch dosiahnuť rýchlosť od 135 do 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodali meteorológovia.



V utorok silný vietor zasiahne v ranných hodinách aj Košický kraj. Fúkať bude od 04.00 h do 15.00 h a vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu.