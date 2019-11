Meterológovia varujú pred vetrom, dažďom aj povodňami na Slovensku

Výstrahy SHMÚ. Foto: SHMÚ

Bratislava 12. novembra (TASR) - V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča hrozí povodeň z trvalého dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa.Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do stredy (13. 11.) do 14.00 h, pre ostatné do štvrtka (14. 11.) do 14.00 h.SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú meteorológovia.Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň výstrahy pred intenzívnym dažďom až do polnoci.Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji.Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj.