< sekcia Slovensko
Metsolová: Odvaha Kuciaka zostáva vzorom pre novinárov v celej Európe
Výročie vraždy Kuciaka a Kušnírovej si pripomenú po celom Slovensku, ako aj v Prahe, Bruseli, Krakove, Amsterdame, Helsinkách, Berlíne, Londýne či v Kodani.
Autor TASR
Brusel 21. februára (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová si v sobotu pripomenula ôsme výročie vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň poukázala na odkaz Kuciaka a maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, ktorých odvaha podľa nej zostáva inšpiráciou pre novinárov naprieč Európou. Informuje o tom TASR.
„Pred ôsmimi rokmi Európou otriasli vraždy mladého novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Slovensku,“ napísala šéfka europarlamentu na sociálnej sieti X.
Pripomenula, že ich zavraždenie nasledovalo len niekoľko mesiacov po atentáte na investigatívnu novinárku Caruanovú Galiziovú. „Ich odvaha zostáva vzorom pre novinárov na celom kontinente, ktorí riskujú všetko, aby odhalili pravdu a ochránili naše demokracie. Ich hlasy neboli umlčané a ich odkaz zostáva neochvejný,“ zakončila Metsolová.
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.
Výročie vraždy Kuciaka a Kušnírovej si pripomenú po celom Slovensku, ako aj v Prahe, Bruseli, Krakove, Amsterdame, Helsinkách, Berlíne, Londýne či v Kodani.
„Pred ôsmimi rokmi Európou otriasli vraždy mladého novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Slovensku,“ napísala šéfka europarlamentu na sociálnej sieti X.
Pripomenula, že ich zavraždenie nasledovalo len niekoľko mesiacov po atentáte na investigatívnu novinárku Caruanovú Galiziovú. „Ich odvaha zostáva vzorom pre novinárov na celom kontinente, ktorí riskujú všetko, aby odhalili pravdu a ochránili naše demokracie. Ich hlasy neboli umlčané a ich odkaz zostáva neochvejný,“ zakončila Metsolová.
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.
Výročie vraždy Kuciaka a Kušnírovej si pripomenú po celom Slovensku, ako aj v Prahe, Bruseli, Krakove, Amsterdame, Helsinkách, Berlíne, Londýne či v Kodani.