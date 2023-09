Metsolová v Štrasburgu prijala maratónskych bežcov z Košíc

Štrasburg 12. septembra (TASR) - Jedenásť slovenských bežcov privítala v utorok večer na nádvorí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu jeho predsedníčka Roberta Metsolová. Informuje o tom spravodajca TASR.



Bežci po deviatich dňoch a 1291 kilometroch symbolicky prepojili Košice, kde sa beží Medzinárodný maratón mieru (MMM) s inštitúciou, ktorá mier v Európe pomáha presadzovať. Metsolová prejavila záujem navštíviť Košice nie ako bežkyňa, ale ako človek, ktorý si ctí multikultúrny aspekt a bohatú históriu mesta.



Vedúcim bežeckého tímu z Košíc bol kňaz Peter Gombita. Samotné podujatie aj dočasnú výstavu o storočnici MMM zabezpečil jeho riaditeľ Branislav Koniar.



"Dejiny tohto maratónu sú úzko späté s dejinami Európy. Maratón odolal všetkým tlakom a pretrval," povedal Koniar pre TASR. Jedinou výnimkou bol rok 1938 po Viedenskej arbitráži. Vtedy sa bežala aspoň symbolická štafeta a tak sa aj tento rok zaratúva do storočnej tradície.



"Podarilo sa nám zachrániť kontinuitu maratónu ako dôkaz našej sily a oddanosti mesta a Slovenska zachovať toto dedičstvo," opísal Koniar. Upozornil, že za sto rokov do Košíc prišli bežci z takmer 90 krajín zo všetkých kontinentov.



Otec Gombita Metsolovej vysvetlil filozofiu svojho behu pre chudobných a potrebu pomáhať ľuďom v núdzi. Priznal, že najťažšie na behu do Štrasburgu boli horúčavy.



"Nemali sme denný priemer koľko treba odbehnúť, každý bežal ako vládal. Mne puklo koleno, pred odchodom mi zistili boreliózu, do toho zápal močového mechúru, občas som si povedal, že zomriem na trati. Behať zdravý je pekné, ale dobehnúť v bolesti je veľké víťazstvo," opísal. Štrasburg bola jeho v poradí už ôsma diaľková destinácia. V minulosti bežal do Lúrd či Vatikánu.



"Dôležité je behať pre niečo, nie pre výkon. Beh pre chudobných, pomoc trpiacim, chorých okolo nás, robiť svet trochu krajším, urobiť aspoň niečo málo, aby bol svet lepší," vysvetlil.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)