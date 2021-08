Rezort financií: Do očkovacej lotérie sa prihlásilo skoro 950.000 ľudí

Bratislava 23. augusta (TASR) - Registrácia do žrebovania o očkovaciu prémiu je spustená 23 dní a za ten čas sa na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk prihlásilo takmer 950.000 zaočkovaných. Len počas nedeľnej (22. 8.) relácie ich pribudlo 13.500. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.



MF SR eviduje najviac registrácií v Bratislavskom kraji (152.000 ľudí), pričom nasleduje Prešovský kraj (140.000 ľudí). Vyše 19 % z prihlásených do očkovacej prémie sú seniori starší ako 65 rokov. Za posledných sedem dní tvorí táto najzraniteľnejšia veková skupina dokonca najvyšší podiel spomedzi všetkých registrácií. Počas uplynulého týždňa sa do očkovacej prémie prihlásilo dokopy 50.000 ľudí z tejto vekovej kategórie. Napríklad v sobotu bola až štvrtina zo všetkých registrovaných práve vo veku nad 65 rokov.



Rezort financií upozornil, že používanie stránky www.bytzdravyjevyhra.sk je možné len z územia Slovenskej republiky. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré má chrániť už registrovaných občanov a ich osobné údaje. MF SR s ním počítalo ešte pred spustením samotnej registrácie.