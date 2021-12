Bratislava 17. decembra (TASR) - Očkovacia prémia výraznejšie ovplyvnila 13,5 % obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Ministerstvo financií (MF) SR. Do očkovacej prémie sa zapojilo 1,4 milióna obyvateľov.



"Výhry v rozmedzí do 20 miliónov boli vyplatené 100.000 ľuďom. V rámci vyhodnotenia faktorov, ktoré ovplyvňovali možnosť zaočkovať sa, sa vyjadrilo 13,5 % zaočkovaných obyvateľov, že ich výraznejšie ovplyvnila očkovacia lotéria. Veľmi ovplyvnila osem percent," uviedol dátový analytik Pavol Škápik. Pokračoval, že faktorov, ktoré ovplyvňovali ľudí, bolo viacero. "Zisťovali sme viaceré faktory, najdôležitejším boli rodina, zdravie či možnosti obmedzenia cestovania," konštatoval.



"Veľa ľudí vedelo o tom, že očkovanie je stratégia boja proti pandémii. Sprostredkovateľský bonus bol spôsob, ako sa dostať bližšie do domácností, komunikovať medzi známymi a nájsť spôsob ako informovať okolie," komentovala generálna tajomníčka služobného úradu MF SR Veronika Gmiterko. Dosah kampane bol podľa nej nad ich očakávania.



Na motivačné opatrenia bolo vyčlenených 29,8 milióna eur. Približne 80 % financií išlo občanom, 12 % zdrojov na propagáciu, šesť percent televízii a dve percentá na systém na registráciu, overovanie a call centrum.