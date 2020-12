Filipová: Racionalizácia národnostných škôl bude veľmi citlivá

Bratislava 4. decembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude k racionalizácii sústavy národnostných škôl pristupovať veľmi citlivo. Zohľadňovať sa budú zároveň viaceré kritériá. Ubezpečuje o tom štátna tajomníčka ministerstva pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová v súvislosti s reformnými opatreniami, ktoré predstavil rezort školstva. Racionalizácia škôl by sa mala pritom týkať aj národnostných škôl



„K racionalizácii siete škôl budeme pristupovať veľmi citlivo. Napriek stanoveniu istej hranice bude náš postup optimalizácie siete škôl zohľadňovať množstvo rôznych kritérií, napríklad naplnenosť tried, dostupnosť detí do školy, národnostné hľadisko, odbornosť vyučovania a iné atribúty. Na národnostné školy budeme mať špecifické kritériá tak, aby ich dostupnosť bola zachovaná a kvalita postupne zvyšovaná," priblížila Filipová.



Rezort školstva zdôraznil, že tvrdenia o tom, že zrušením kompenzačného príspevku zlikviduje desiatky národnostných škôl, sú absolútne nepravdivé.