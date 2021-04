Filipová: Rezort školstva pracuje na postavení Rómov v spoločnosti

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pracuje na skvalitnení postavenia Rómov v spoločnosti. K týmto opatreniam patrí napríklad zavedenie povinnej predškolskej dochádzky od piatich rokov. V súvislosti s Medzinárodným dňom Rómov, ktorý sa slávil vo štvrtok 8. apríla, to uviedla štátna tajomníčka uvedeného ministerstva Monika Filipová.



V poslednom období sa zintenzívnila aj komunikácia s Európskou komisiou, ktorá Slovensku hrozí infringementom z dôvodu segregácie rómskych žiakov. Koncom roka 2020 sa pripravil nultý akčný plán stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Aktuálne sa pracuje na stratégii inkluzívneho vzdelávania, ktorej očakávaným výsledkom by mal byť zlepšený výchovno-vzdelávací proces aj pre žiakov rómskej národnosti. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.



V stredu (7. 4.) bola na vláde prijatá Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. "Rezort školstva participoval na príprave tohto dokumentu a veríme, že opatrenia v rámci stratégie budú implementované do praxe, a tým sa život Rómov na Slovensku posunie o čosi vpred," doplnilo ministerstvo školstva.