MH Invest odmieta tvrdenia o nelegálnom zabratí pozemkov

Šurany 2. apríla (TASR) - Spoločnosť MH Invest odmieta šíriace sa tvrdenia o údajnom nelegálnom zabratí pozemkov v záhradkárskej oblasti v Šuranoch v okrese Nové Zámky, ktoré majú súvisieť s výstavbou strategického projektu Šurany Industrial Park. Vedenie spoločnosti informovalo, že existujúce plomby na pozemkoch príslušných vlastníkov pozemkov vyplývajú z možnosti uplatnenia predkupného práva spoločnosti MH Invest ako držiteľa osvedčenia o strategickej investícii.



Predkupné právo v prospech MH Invest ako realizátora strategickej investície má za cieľ zamedziť prípadnému špekulatívnemu výkupu pozemkov, upozornila spoločnosť. Zároveň znamená, že MH Invest má v prípade predaja konkrétnych pozemkov prednostné právo na ich odkúpenie, ktoré môže a nemusí v praxi využiť.



Predkupné právo na vybrané pozemky v súčasnosti neznamená ich vlastníctvo zo strany spoločnosti, upozornila štátna firma. Pozemky v záhradkárskej oblasti boli zaradené do strategického osvedčenia z dôvodu blízkosti cesty I. triedy a jej ochranného pásma.



Realizácia strategického projektu priemyselného parku nepočíta s rušením záhradiek a záhradkárskej lokality, tvrdí MH Invest. V rámci prípravy a výstavby strategického priemyselného parku sa u uvedených vlastníkov počíta len s prípadným okrajovým záberom pozemkov z dôvodu realizácie prác súvisiacich s projektom priemyselného parku. Aj to len v prípade, ak to bude nevyhnutné v rámci dodržania príslušných pozemkových noriem a právnych predpisov na ochranu verejného zdravia.



Tieto rozhodnutia budú prijaté až na základe záverov, ktoré vzídu z pripravovaných odborných štúdií, pričom ich výsledky a možnosti riešenia bude spoločnosť MH Invest vopred konzultovať s prípadnými dotknutými vlastníkmi.