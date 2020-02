MH SR ponúka podnikateľom účasť na svetovej výstave Expo Dubaj

Bratislava 5. februára (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ponúka podnikateľom prezentáciu na tohtoročnej svetovej výstave Expo v Dubaji. Vybrané firmy by mali mať bezplatne k dispozícii časť slovenského pavilónu. Informoval o tom v stredu na zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Rada vlády sa zaoberala tiež napríklad výsledkami ekonomickej diplomacie, aktivitami Eximbanky SR v oblasti rozvojovej spolupráce či výsledkami prieskumu o vplyve inovácií a podporných nástrojov na slovenský export.



"Dnes sme hovorili o akcii Expo Dubaj 2020, kde sme tiež ponúkli podnikateľským subjektom participáciu. To znamená, že im môžeme dať k dispozícii nejaké štvorcové metre v rámci nášho stánku, ktorý budeme mať zriadený na Expo Dubaj, a oni môžu participovať, či už so svojimi výrobkami, službami alebo inými produktmi," povedal Žiga. Ostatné náklady účasti si však budú musieť podniky pravdepodobne hradiť z vlastných zdrojov.



Podľa generálneho komisára slovenskej expozície Vladimíra Raka potvrdilo účasť na Expe 192 krajín a organizátori očakávajú okolo 25 až 30 miliónov návštevníkov. Slovenský pavilón, ktorý bude umiestnený v časti veľtrhu zameranej na mobilitu, by malo navštíviť okolo troch miliónov ľudí. Podmienky účasti a možnosti pre podnikateľov budú podľa Žigu zverejnené na internetových stránkach MH SR alebo na stránke, ktorú má k dispozícii generálny komisár. Výstava sa začína 20. októbra a bude trvať do apríla budúceho roka.



Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) zdôraznil prínos Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií. "Rada sa od roku 2012 zišla 24-krát, schválili sme 134 dokumentov a prijali viac ako 150 záverov. Je to unikátna platforma, kde sa stretávajú členovia vlády a predstavitelia podnikateľských zväzov a združení, a naozaj sa za tie roky podarilo vytvoriť veľmi korektnú a konštruktívnu atmosféru. Myslím si, že sme množstvo vecí posunuli dopredu," povedal Lajčák.



Podľa Žigu predstavitelia podnikateľských organizácií konštatovali, že táto platforma prináša pozitívne výsledky, hoci niektoré zasadnutia boli poznačené ostrou výmenou názorov. Spolupráca podnikateľov a vlády je podľa ministra prínosná pre obe strany.