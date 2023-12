MHTH spustil prihlasovanie do programu Skúsenosť vs. Mladosť

Bratislava 16. decembra (TASR) - MH Teplárenský holding (MHTH) spustil prihlasovanie do druhého ročníka programu Skúsenosť vs. Mladosť. Základné školy (ZŠ) a stredné školy (SŠ) sa môžu prihlásiť do 11. februára. TASR o tom informovala manažérka komunikácie a marketingu spoločnosti Andrea Devánová.



Program Skúsenosť vs. Mladosť vznikol s cieľom prehĺbiť v mladých ľuďoch záujem o štúdium technických smerov, o energetiku a upriamiť pozornosť na dosah konania človeka voči planéte. Zámerom je tiež ukázať im, čo znamená práca vo výrobnom odvetví.



Súčasťou programu sú okrem vzdelávacích súťaží aj organizácia prednášok, exkurzií, ponuka praxí pre SŠ a vysoké školy, spolupráca a pomoc pri diplomových prácach či mentoring. Novinkou tohto roka je ročný rotačný trainee program.



Témou aktuálneho ročníka programu pre ZŠ je Ako sa teplo dostáva k nám domov a ako by to mohlo byť v roku 2050? Pre stredné školy je témou Teplo a odpad - neprepáľme si budúcnosť.



"Chceme zapojených žiakov a študentov podporiť v ich štúdiu, zvedavosti, kreativite, ponúknuť im priestor prísť s vlastnými nápadmi a ukázať im, ako môžu získané vedomosti zúročiť v praxi," uviedla riaditeľka pre ľudské zdroje MHTH Dana Miňová.



Do 15. apríla majú študenti SŠ odovzdať svoje projekty. Žiaci ZŠ zase do 30. apríla. Úspešné tímy budú prezentovať svoje projekty na online stretnutiach koncom apríla. Víťazi, zapojené školy a učitelia získajú aj ceny.