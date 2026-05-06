< sekcia Slovensko
Michal Horák prináša vinyl i novinku s Vypsanou fiXou
Horák má na konte už štyri radové albumy.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Michal Horák predstavuje klip ku spoločnej skladbe Ona to ví so skupinou Vypsaná fiXa. Vinylovej podoby sa dočká Horákov čerstvo vydaný album Jsem asi boomer, z ktorého pochádza i spomínaná pieseň. Klip je vonku a LP k dispozícii na predobjednanie od 3. mája. V regáloch obchodov i na Michalových koncertoch bude vinyl dostupný od 29. mája. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
„Pesnička s Vypsanou fiXou je niečo, čo ľudia v mojej tvorbe asi úplne nečakali. Ale ja to milujem. FiXu počúvam doslova odmala a som toho názoru, že pri tvorbe si každá pesnička nájde svoj štýl sama. Táto skladba si našla jednoznačne fiXu a som veľmi rád, že do toho chalani išli a dodali jej tú jedinečnú esenciu a poéziu,“ komentuje Horák pre niekoho možno trochu prekvapivú spoluprácu. Frontman Vypsanej fiXy a spoluautor textu Márdi dodáva: „Michal je pracovitý, pozitívny a vtipný a ide podobnou cestou ako naša partia. Baví ma na ňom, že si zo seba vie urobiť srandu, a aj keď ide za svojím cieľom ako býk, nepôsobí to otravne. Myslím, že má talent, a keď si udrží energiu a pestrosť svojho hudobného územia, tak bude šťastný on i jeho fanúšikovia.“
Chytľavú groove energiu skladby skvelo dopĺňa sprievodný videoklip. Ten spolu s Vojtěchom Sukupom spolurežíroval sám Horák a okrem aktérov samotnej piesne si v ňom zahral minirolu aj herec a spevák Šimon Bilina, ktorý na jar vydal svoju dlhohrajúcu prvotinu Severní album.
Horák má na konte už štyri radové albumy. K reakciám na ten tohtoročný hovorí: „Album Jsem asi boomer má nádherné ohlasy i recenzie, som šťastný a úprimne hrdý. Naozaj si myslím, že sa podaril. Obzvlášť, keď sa pozriem na tú plejádu farieb a hostí - každá pesnička je iná a rozpráva trochu iný príbeh. Fungujú skvelo i na koncertoch, niektorí fanúšikovia už dokonca perfektne ovládajú i texty. Som zvedavý, ktoré skladby z tohto albumu obstoja pred zubom času.“
„Pesnička s Vypsanou fiXou je niečo, čo ľudia v mojej tvorbe asi úplne nečakali. Ale ja to milujem. FiXu počúvam doslova odmala a som toho názoru, že pri tvorbe si každá pesnička nájde svoj štýl sama. Táto skladba si našla jednoznačne fiXu a som veľmi rád, že do toho chalani išli a dodali jej tú jedinečnú esenciu a poéziu,“ komentuje Horák pre niekoho možno trochu prekvapivú spoluprácu. Frontman Vypsanej fiXy a spoluautor textu Márdi dodáva: „Michal je pracovitý, pozitívny a vtipný a ide podobnou cestou ako naša partia. Baví ma na ňom, že si zo seba vie urobiť srandu, a aj keď ide za svojím cieľom ako býk, nepôsobí to otravne. Myslím, že má talent, a keď si udrží energiu a pestrosť svojho hudobného územia, tak bude šťastný on i jeho fanúšikovia.“
Chytľavú groove energiu skladby skvelo dopĺňa sprievodný videoklip. Ten spolu s Vojtěchom Sukupom spolurežíroval sám Horák a okrem aktérov samotnej piesne si v ňom zahral minirolu aj herec a spevák Šimon Bilina, ktorý na jar vydal svoju dlhohrajúcu prvotinu Severní album.
Horák má na konte už štyri radové albumy. K reakciám na ten tohtoročný hovorí: „Album Jsem asi boomer má nádherné ohlasy i recenzie, som šťastný a úprimne hrdý. Naozaj si myslím, že sa podaril. Obzvlášť, keď sa pozriem na tú plejádu farieb a hostí - každá pesnička je iná a rozpráva trochu iný príbeh. Fungujú skvelo i na koncertoch, niektorí fanúšikovia už dokonca perfektne ovládajú i texty. Som zvedavý, ktoré skladby z tohto albumu obstoja pred zubom času.“