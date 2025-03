Michal Kaliňák sa stane štátnym tajomníkom ministerstva vnútra

Bratislava 21. marca (TASR) - Doterajší štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Michal Kaliňák (Hlas-SD) sa stane štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR. Do tejto funkcie ho v piatok vymenovala na rokovaní vláda. Kabinet zároveň súhlasil, aby mal rezort po novom troch štátnych tajomníkov. Vyplýva to zo zverejneného materiálu.



"V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá alebo o ministerstvá so značným rozsahom úloh, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia viacerí štátni tajomníci," vysvetlilo ministerstvo vnútra v materiáli.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) Kaliňáka na poste privítal. Verí, že jeho skúsenosti a energia budú pre výsledky rezortu nesmiernym prínosom. "Potenciál Miša Kaliňáka pre skutočné zlepšenie života ľudí v slovenských regiónoch by bolo nesmiernou škodou len tak zahodiť," poznamenal na sociálnej sieti.