Bratislava 30. októbra (TASR) - Michal Plesník končí vo funkcii riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom informoval v stredu pred rokovaním vlády. O novom dočasnom vedení bude informovať ešte tento týždeň.



"Po vzájomnej dohode som sa rozhodol ukončiť spoluprácu so súčasným riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne, s tým, že o dočasnom vedení vás budem informovať ešte tento týždeň," povedal minister. Jeho záujmom je, aby nový riaditeľ vzišiel z riadneho výberového konania.



Považuje za prioritu, aby bola v každom zariadení zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť, a to na všetkých oddeleniach. "Ja som zvyknutý pracovať v maximálnom možnom tempe a toto vyžadujem od všetkých podriadených a kolegov, lebo zdravotníctvo je rezort, kde sa chyby jednoducho neodpúšťajú a dopláca na ne slovenský pacient," vyhlásil.



Šaško v tejto súvislosti zopakoval, že pod jeho vedením nie je nikto "chráneným druhom". Zároveň, že za personálnu politiku preberá plnú zodpovednosť. "Personálnu politiku mi nebude diktovať ani opozícia, ani odborári, ani nikto," zdôraznil.



Jeho zadaním pre budúce vedenie bude zastabilizovať personálnu situáciu v nemocnici. "Mám informáciu, že prišlo k dohode so súčasným primárom na pediatrii, ktorý predĺžil dohodu o ďalšie tri mesiace," dodal minister.



Na odvolanie Plesníka z funkcie a riešenie situácie v trenčianskej nemocnici apelovali viaceré opozičné strany. Poukazovali pri tom na problémy na kardiologickom či pediatrickom oddelení.