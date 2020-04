Truban sa bude uchádzať o post predsedu trestného súdu

Bratislava 14. apríla (TASR) – Súčasný predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Michal Truban sa bude opätovne uchádzať o zvolenie do tejto funkcie, ktorú zastáva od polovice novembra 2015.



"Predseda ŠTS Michal Truban dnešného dňa podal prihlášku na zaradenie do výberového konania na predsedu ŠTS," odpovedala na otázku TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Prihlášky sa musia podať na Ministerstve spravodlivosti SR do 15. apríla. Zoznam uchádzačov zverejní rezort spravodlivosti na svojej webovej stránke. Uchádzači sa zvyčajne zverejňujú dva - tri dni po uplynutí lehoty na prihlásenie z dôvodu, že prihlášky sú doručované v posledných dňoch pred uplynutím lehoty.



MS SR vyhlásilo výberové konanie na funkciu predsedu ŠTS v polovici tohto mesiaca. Trubanovi končí jeho funkčné obdobie 15. júna. Súčasný predseda ŠTS bol od 1. januára 2006 predsedom Krajského súdu v Banskej Bystrici. Predtým v 90. rokoch pôsobil na Okresnej prokuratúre v Banskej Bystrici ako prokurátor a následne bol sudcom Okresného súdu v Banskej Bystrici.



Od apríla 2007 do júna 2009 bol predsedom bývalého Špeciálneho súdu v Pezinku. Vo funkcii predsedu ŠTS je od 15. novembra 2015. Zároveň je predsedom jedného so senátov ŠTS, a to od 1. januára 2006 doteraz.