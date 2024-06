Michalec:SR a Belgicko prepojí spolupráca iniciatív Pronea a MolenGeek

Brusel 13. júna (TASR) - Na pôde Generálneho konzulátu SR v Bruseli podpísali vo štvrtok memorandum o spolupráci medzi centrami inovatívneho vzdelávania Pronea z Partizánskeho a MolenGeek z Bruselu. Dohodu sprostredkoval generálny konzul Andrej Michalec, ktorý TASR upozornil na jej dôležitý sociálny kontext.



Memorandum za Pronea podpísal Ondrej Grenčík, zakladateľ iniciatívy inovatívneho vzdelávania v Partizánskom, a za MolenGeek iniciátor tohto projektu Ibrahim Ouassari.



Michalec zdôraznil, že podpis dohody považuje za veľký úspech úradu, ktorý zastupuje, za úspech slovenskej diplomacie a za dôležitý prínos k rozvoju slovensko-belgických vzťahov v oblasti vzdelávania. Pripomenul, že projekt MolenGeek sa dostal do povedomia v Belgicku a Európe vďaka úspechom v oblasti vzdelávania, čo potvrdili aj návštevy tohto centra zo strany belgického kráľa Filipa, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona či zástupcov spoločnosti Google.



"Túto iniciatívu som na Slovensku propagoval dlhšie. Obe strany robia podobné veci a veľmi rýchlo si porozumeli," uviedol konzul. Spresnil, že predstaviteľov Pronea skontaktoval s členmi MolenGeeku vlani v decembri. Tí na jar tohto roku navštívili Partizánske, videli potenciál odborného vzdelávania na Hornej Nitre a za pomoci Pronea sa rozhodli pre expanziu svojej značky do strednej a východnej Európy.



Slovenský diplomat zdôraznil, že Pronea aj MolenGeek sú platformami inovatívneho vzdelávania. Majú podporu predovšetkým súkromného sektoru, ale napríklad projekt MolenGeek podporuje aj štát a bruselský región a kvôli jeho silnému sociálnemu rozmeru aj miestny úrad práce.



"Vzdelávanie, ktoré poskytuje, je určené pre mladých nezamestnaných. Tých MolenGeek preškoľuje aj podľa potrieb firiem a pracovného trhu. Podobne aj firma Pronea pracuje s firmami z regiónu Hornej Nitry, z Bratislavy a iných častí Slovenska. Sú to predovšetkým firmy z oblasti informačných technológií, ktoré investujú do tohto vzdelávania," vysvetlil Michalec.



Generálny konzul ocenil, že jeho snahy vysvetliť koncepciu projektu MolenGeek našli odozvu na Slovensku aj v odbore diplomacie. Záujem prejavila tiež agentúra Slovak Business Agency (SBA) a verí, že záujem o túto iniciatívu budú mať aj ďalší štátni a regionálni aktéri a súkromné firmy.



Po podpise memoranda vznikne pobočka iniciatívy MolenGeek na Slovensku s vlastnou právnou subjektivitou.



"MolenGeek Slovakia sa zaradí medzi pobočky, ktoré už vznikli v ďalších mestách Belgicka, v Holandsku a Taliansku, plánuje sa pobočka vo Francúzsku a Maroku. Slovensko bude prvou pobočkou tejto iniciatívy v strednej a východnej Európe," povedal Michalec a dodal, že generálny konzulát bude nápomocný pri poskytovaní prípadnej asistencie pre úspešné prepojenie oboch projektov.



