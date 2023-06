Michalec: Slovenský dom spája Slovákov z Belgicka a Luxemburska

Brusel 12. júna (TASR) - Koncept Slovenského domu v Bruseli, ktorý zastrešuje Generálny konzulát SR v Belgicku a Luxembursku, má za cieľ propagovať kultúrne a umelecké aktivity Slovákov žijúcich v oboch krajinách a sprostredkúvať im kontakt so slovenskou kultúrnou scénou. V rozhovore pre TASR to uviedol generálny konzul Andrej Michalec.



Zámerom konzulátu je, aby sa pod značkou Slovenský dom sa organizovali rôzne podujatia v súčinnosti s ostatnými zastúpeniami Slovenska, zastúpeniami vyšších územných celkov, ale aj firiem a krajanských spolkov.



Prvou akciou bola marcová prezentácia knihy Mestské líšky Kataríny Ďuricovej, slovenskej autorky pôvodom zo Šamorína v súčasnosti žijúcej v Bruseli. Minulý týždeň sa konala vernisáž výstavy Krajina duše slovenskej výtvarníčky Denisy Olexy Bogdalíkovej, pôsobiacej v Bruseli.



V nedeľu 11. júna sa pred budovou konzulátu uskutočnilo otvorenie street-art galérie 40 x 60 Brussels. Za týmto projektom stoja slovenské výtvarníčky Lenka Lukačovičová a Martina Rötlingová. Ich reprezentačný street-art projekt oživuje koncept informačnej nástenky a bruselskému publiku tak ponúka možnosť zoznámiť sa s dielami výtvarníkov zo Slovenska.



Program na "nástenke" sa bude meniť v pravidelných mesačných cykloch, uvádzanie nových autorov a ich diel budú sprevádzať spoločenské podujatia na konzuláte. Do konca roka sa bude program zameriavať na slovenských vizuálnych umelcov, ktorí majú prepojenie na Brusel a pozostáva zo siedmych samostatných výstav. Prvé prezentované dielo s názvom Niké Samotrácka patrí Martine Rötlingovej, ktorá od januára tohto roku pôsobí v Antverpách.



"Budeme radi keď sa nám ozvú zaujímaví, inšpiratívni a tvoriví krajania, keď nám dajú vedieť o sebe, o tom, čo robia. Vieme, že je tu veľmi veľa šikovných umelcov, ale aj vedcov a ľudí, ktorí pracujú v rôznych firmách. Radi ich ostatným krajanom predstavíme ako inšpiratívne príklady," uviedol Michalec.



Snahou konzulátu je, aby program pod konceptom Slovenský dom bol čo najpestrejší a vďaka partnerom pokrýval rôzne záujmové oblasti, napríklad športovo-turistické podujatia, tvorivé dielne či prehliadky výstav v Bruseli aj s výkladom sprievodkyne. Konzulát s týmto zámerom úzko spolupracuje s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.



"Budeme radi, keď čím viac záujemcov a aktérov sa zapojí do činností Slovenského domu. Jedine tak ten program bude pestrý a prispeje k zomknutiu a lepšiemu vzájomnému spoznaniu sa slovenskej komunity v Belgicku a Luxembursku," uviedol Michalec.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)