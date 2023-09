A. Michalec: SR možno Belgičanom lepšie predstaviť aj pomocou komiksov

Brusel 22. septembra (TASR) - September bol v Bruseli mimoriadne bohatý na slovenské kultúrne aktivity prezentované pod značkou Slovenský dom. Garantom a často aj spoluorganizátorom týchto aktivít je Generálny konzulát SR v Bruseli. Generálny konzul Andrej Michalec v piatok pre TASR upozornil, že okrem výtvarných výstav, divadelných a folklórnych vystúpení mal u Belgičanov úspech aj slovenský autor komiksov, výtvarník a pedagóg Dávid Marcin.



Umelec bol s podporou vydavateľstva E. J. Publishing a Slovenského literárneho centra v Belgicku v dňoch 6. – 13. septembra, pričom Michalec jeho pobyt hodnotí ako vydarený a prospešný. "Výrazne prispel ku zvýšeniu povedomia o Slovensku a jeho kultúre. Komiks sa v tomto kontexte ukázal ako vysoko atraktívny a mimoriadne efektívny nástroj prezentácie," skonštatoval.



Hlavným cieľom Marcina bola reprezentácia komiksu zo Slovenska a po pracovných stretnutiach a podujatiach v mestách Charleroi a Ostende sa zúčastnil na známom belgickom a európskom podujatí BD Comic Strip Festival. Predstavil tam svoje práce pre deti (Zlatý zub) a dospelých (Všetky tie svety), ako aj svoje posledné dielo Dozvedela som sa, že žiješ. Na jednom z najväčších komiksových podujatí v Európe sa stretol s mnohými belgickými aj zahraničnými vydavateľmi a autormi. Túto príležitosť využil aj na prezentáciu poslania a aktivít občianskeho združenia Pomimo, ktorého je spoluzakladateľom a ktoré propaguje a podporuje tvorbu komiksu na Slovensku.



Podľa Michalca to bola výborná prezentácia komiksu zo Slovenska medzinárodnému odbornému i laickému publiku v Belgicku, ako aj krajanskej komunite.



Generálny konzul sprevádzal Marcina na stretnutí s riaditeľkou Belgického centra komiksu Isabelle Debekkerovou a manažérkou medzinárodných projektov Belindou Billenovou.



Marcin sa na pôde Generálneho konzulátu stretol na diskusii o komikse s krajanmi zo Slovenska a v spolupráci so Slovenskou školou v Bruseli viedol workshop pre slovenské deti z Belgicka s názvom Ako si vyrobiť vlastný komiks.



Pod značkou Slovenský dom v nedeľu 17. septembra sa uskutočnilo aj vystúpenie slovenského folklórneho súboru z Belgicka Ako Doma na festivale Molenfeesten 2023 vo flámskej obci Pulderbos. Pod rovnakou značkou sa v sobotu bude konať sprievodné podujatie výstavy Krajina duše od slovenskej výtvarníčky Denisy Olexa Bogdalíkovej a v nedeľu sa uskutoční stretnutie so slovenským výtvarníkom Filipom Sabolom, ktorý je na tvorivom pobyte v Belgicku a ktorý v rámci projektu street art galérie 40 x 60 Brussels predstaví reprodukciu svojho diela Touch of the Sun a v priestoroch Generálneho konzulátu vytvorí jedno originálne dielo.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)