Michalovce obmedzujú stránkové hodiny mestského úradu

Michalovce 10. januára (TASR) – V súvislosti s protipandemickými opatreniami obmedzuje mesto Michalovce fungovanie mestského úradu (MsÚ) pre verejnosť. Služby občanom tu až do odvolania budú poskytovať v pondelky, stredy a piatky, informoval na webe mesta prednosta MsÚ Zdenko Vasiľ.



"Vstup do budovy A je počas týchto dní cez hlavný vchod. V budove B je takisto zabezpečený regulovaný vstup," uviedol. V utorky a štvrtky bude budova "B" pre verejnosť úplne uzavretá, vstúpiť do budovy "A" bude v tieto dni možné bočným vchodom. "V týchto dňoch bude výnimočne poskytovať služby matrika na úkony spojené s aktuálnym úmrtím a podateľňa na služby spojené s príjmom a odoslaním pošty," doplnil Vasiľ s tým, že služby zabezpečované prostredníctvom elektronickej služby miest a obci, tzv. ESMAO, budú poskytované v plnom rozsahu. Počas všetkých pracovných dní je tiež verejnosti vo vestibule MsÚ prístupný platobný kiosk.