Michelko: Ak nezvolia členov Rady STVR, nie je to zodpovednosť SNS

Bratislava 6. novembra (TASR) - Ak sa nepodarí v stredu v Národnej rade (NR) SR zvoliť zvyšných členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR), nebude to zodpovednosť SNS. Zdôraznil to šéf Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS). Hovorí, že v koalícii boli dohodnutí na menách, no dohodu porušuje Hlas-SD. Pokiaľ sa nič nezmení, podľa Michelka sa nebude možno hlasovať o nových členoch ani v stredu.



"Ak dnes nebude zvolených päť členov rady, rozhodne to nie je naša zodpovednosť. Boli sme ochotní sa dohodnúť, jasne sme sa dohodli na nejakom formáte, na konkrétnych odborníkoch a iná politická strana, konkrétne Hlas-SD, deštruuje túto dohodu," povedal Michelko na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že SNS urobila všetko pre dohodu, ktorú sa aj podarilo dosiahnuť. "V pondelok som bol v tom, že bola jasná politická dohoda na členoch rady," dodal.



Šéf kultúrneho výboru zdôraznil, že bez fungovania Rady STVR nie je možné vyhlásiť výberové konanie na nového generálneho riaditeľa telerozhlasu a nie je možné ani prijať rozpočet. "Nedá sa byť donekonečna v provizóriu," povedal s tým, že dočasný štatutár nemôže robiť väčšie projekty. Doplnil, že medzi členmi rady, ktorí sa volia v parlamente, by nemal byť žiaden politik ani človek úzko zviazaný s konkrétnou politickou stranou. Má ísť o odborníkov.



Poslanci majú zvoliť päť nových členov Rady STVR, a to za oblasť televízneho vysielania, oblasť rozhlasového vysielania, oblasť ekonómie, oblasť práva a za oblasť informačných technológií.



Nové kreovanie rady súvisí so zákonom, ktorým sa od 1. júla dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja i členov orgánu dohľadu. V súčasnosti má rada štyroch členov, ktorých do nej na základe výberového konania menovala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).