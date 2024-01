Michelko: Lipšic zahladzuje niektoré kauzy bývalej koalície

Bratislava 13. januára (TASR) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zahladzuje niektoré kauzy bývalej koalície. Je v konflikte záujmov a šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa stať nemal. V diskusnej relácii v Rádiu Slovensko Sobotné dialógy to uviedol koaličný poslanec NR SR Roman Michelko (SNS). Lipšic podľa opozičného poslanca Michala Šipoša (hnutie Slovensko) splnil všetky náležitosti a bol legitímne zvolený na post špeciálneho prokurátora.



Michelko spomenul, že dvaja svedkovia, spolupracovníci kajúcnika Bernarda Slobodníka, pod prísahou vypovedali, že Slobodník pral špinavé peniaze a legalizoval 11,3 milióna eur Paulíne Matovičovej. Toto trestné stíhanie sa podľa neho neotvorilo.



"Nevymýšľajte si. (...) Chcem sa ostro ohradiť voči tomu, aby si on bral do úst manželku Igora Matoviča," reagoval Šipoš. Zároveň povedal, že koaliční poslanci majú chodiť do diskusných relácií s Matovičom, kde si to s ním vysvetlia, no boja sa ho.



ÚŠP je podľa Michelka čisto politická prokuratúra, ktorá ide tvrdo po veciach. Slúžila na likvidáciu opozície a teraz na škandalizáciu koalície. Šipoš si myslí, že koalícia potrebuje rozbiť policajtov, následne ÚŠP a potom získať post prezidenta, aby mohla udeľovať amnestie a milosti.



Protesty proti novele Trestného zákona považuje Michelko za mobilizáciu opozície na prípravu predpolia pre prezidentského kandidáta. "My neustúpime," povedal.



Hnutie Slovensko sa na opozičných protestoch nezúčastňuje. Šipoš si myslí, že SaS sa ich bude snažiť zablokovať, aby nešli na tribúny a nevystupovali v rámci celej opozície. "Ak máme poraziť vládu organizovaného zločinu, mali by sme postupovať jednotne," skonštatoval Šipoš.



Pri kompetenčnom zákone sa podľa Michelka pravdepodobne len posunie účinnosť od 1. februára. Verí, že prezidentkine veto prelomia. Hnutie Slovensko sa pridá k opozičným stranám k podaniu kompetenčného zákona na Ústavný súd, vidí tam veľa pochybení, potvrdil Šipoš.