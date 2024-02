Michelko si nemyslí, že sa bude obštruovať odvolávanie Šimkovičovej

Bratislava 13. februára (TASR) - Koalícia by nemala obštruovať pri ďalšom pokuse o odvolávanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) v parlamente. Predpokladá to predseda výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS). Uviedol to po tom, ako sa pre nedostatok poslancov nerokovalo o návrhu na vyslovenie nedôvery šéfke rezortu.



"Myslím si, že nebudeme toto obštruovať, jednoducho prebehne a jednoducho sa povie, čo sa povedať dá, len, samozrejme, musí byť ministerka prítomná," poznamenal.



Zároveň skritizoval opozíciu, že mimoriadna schôdza bola v čase Šimkovičovej neprítomnosti. "Bolo by neobvyklé, ak by bola 'odvolávačka' bez fyzickej prítomnosti ministerky, takže bude zrejme potom, keď sa vráti," dodal.



O návrhu na odvolanie ministerky sa malo rokovať v pondelok (12. 2.), no parlament nebol uznášaniaschopný. Rovnaký scenár sa opakoval aj v utorok. V rokovacej sále bolo prítomných málo poslancov, preto sa rokovanie nemohlo začať. Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) presunul návrh na odvolanie na nasledujúcu schôdzu NR SR.



Návrh na odvolanie Šimkovičovej podali opoziční poslanci z PS a SaS. Ministerka podľa nich neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Problém vidia aj v zmene pri umeleckých fondoch, obávajú sa zničenia ich verejnoprávnej podstaty a nezávislosti.