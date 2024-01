Michelko: Šimkovičová má silnú pozíciu, vzniká petícia na jej podporu

Bratislava 24. januára (TASR) - Nemôžeme dovoliť, aby opozícia riešila personálne veci koalície. Povedal to šéf parlamentného kultúrneho výboru Roman Michelko (SNS) v súvislosti s opozičnou iniciatívou na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) z funkcie. Treba sa podľa neho pripraviť na "nechutné divadlo", ale výsledok odvolávania bude jasný. Myslí si, že ministerka má silnú pozíciu. Avizuje petíciu na jej podporu.



Šimkovičová dostala podľa Michelka silnú voličskú podporu. "Mala nejakú pozíciu v rámci volieb, silnú voličskú podporu. Vyjadruje sa bez servítky, zjavne to imponuje voličom minimálne SNS a jej voličom," povedal poslanec v stredu novinárom v parlamente. "Dostávam obrovské množstvo spätných väzieb aj podporných. Vzniká petícia na jej podporu," doplnil s tým, že vzhľadom na extrémne polarizovanú situáciu musí každý člen vlády rátať s tým, že bude odvolávaný. "Ale o výsledku niet pochýb," zdôraznil.



Michelko nechcel komentovať výsledky Šimkovičovej práce. "Snažím sa byť v maximálnej miere informovaný o legislatívnej iniciatíve ministerstva kultúry, som informovaný o príprave legislatívnych krokov, participujem na nich, pripomienkujem ich," povedal šéf výboru. Vzťahy s ministerkou má priateľské a korektné. "Nikdy nebola pozícia ministerky tak silná, ako je teraz, keď sú protesty, lebo to spôsobilo stmelenie koalície," skonštatoval.



SaS spolu s PS podajú návrh na vyslovenie nedôvery ministerke kultúry. Šimkovičová podľa nich neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Problém vidia aj v zmene pri umeleckých fondoch, obávajú sa zničenia ich verejnoprávnej podstaty a nezávislosti. Hovoria aj o homofóbnych a diskriminačných vyjadreniach ministerky. Jej odvolávanie podporia aj poslanci hnutia Slovensko, pridajú podpisy pod návrh na vyslovenie nedôvery. Opozícia sa zároveň odvoláva na petíciu za odchod Šimkovičovej z funkcie, ktorú podpísalo viac ako 150.000 ľudí.