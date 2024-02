Michelko: Vláda hľadá riešenie pre spravodajskú službu

Bratislava 23. februára (TASR) - Vláda hľadá spôsoby, aby mala kontrolu nad spravodajskou službou, keďže predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini avizoval, že zmenu zákona nepodporí a zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej boli jasné náznaky, že pri menovaní nominanta vlády súčinná nebude. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za SNS Roman Michelko. Detaily pripravovaného riešenia podľa vlastných slov nepozná. Vláda však podľa neho pozná legislatívu a urobí všetko tak, aby to bolo v poriadku.



Michelko skonštatoval, že ak pre prezidentku nie je menovanie riaditeľa SIS priorita, tak by bolo čakanie na nového prezidenta problematické, ak SIS v súčasnosti vedie len dočasne poverený námestník. Predpokladá preto, že vláda prijme riešenie. Podčiarkol, že spravodajské služby majú kľúčové informácie a je potrebná aj vzájomná dôvera medzi SIS a vládou.



Skonštatoval, že prezidentke ponúkli kandidáta, a to súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara. Podľa Michelka mohla vláda v prípade problému s nomináciou navrhnúť aj iného kandidáta. "Vláda netrvala na tomto mene, bola ochotná vyjednávať, ale zo strany prezidentskej kancelárie boli jasné náznaky, že nemieni byť nejakým spôsobom súčinná, no tak sa to musí riešiť," dodal.



Poslanec za Hlas-SD Samuel Migaľ zopakoval, že zmeny sa týkajú SIS a nechcel prezradiť prípadné utajované skutočnosti. Pripomenul, že na utorok (27. 2.) je zvolaný aj mimoriadny výbor na kontrolu činnosti SIS, kde je pozvaný aj námestník SIS poverený jej riadením. Nepovedal, či sú reálne úvahy opozície, že by sa z nominovaného Gašpara stal námestník SIS, na ktorého by nakoniec prešlo poverenie viesť tajnú službu.