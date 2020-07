Vláda nesúhlasí s odvolaním premiéra I. Matoviča

Bratislava 23. júla (TASR) – Vláda SR nesúhlasí s návrhom na odvolanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Rozhodla o tom na svojom štvrtkovom rokovaní. Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR s návrhom na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády sa začne vo štvrtok o 10.00 h. Návrh predložili opoziční poslanci Juraj Blanár (Smer-SD) a Richard Raši (nezaradený) po medializácii podozrení, že Matovičova diplomová práca je plagiát, dôvodov na jeho odvolanie vidia viacero.



"Návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády vníma vláda ako súčasť politického boja a ako prejav obsahovej prázdnosti navrhovateľov, ktorí sa snažia využiť letné obdobie," konštatoval vládny kabinet vo svojom stanovisku. S prezentovanými dôvodmi na odvolanie Matoviča nesúhlasí.



Argumenty na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády zhrnula opozícia do štyroch bodov, a to neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov; neplnenie a odchyľovanie sa od programového vyhlásenia vlády, na základe ktorého bola vláde vyslovená dôvera parlamentnou väčšinou; nepripravenosť na manažovanie plnenia ústavných povinností vlády, najmä tých, ktoré sú zamerané na hospodársky, sociálny a všestranný rozvoj SR, a prekrývanie nedostatočnej osobnej výbavy predsedu vlády aktivitami v oblasti politického marketingu a na sociálnych sieťach; neexistencia ucelenej stratégie postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze.



Návrh na odvolávanie premiéra podpísalo 37 opozičných poslancov, potrebných bolo aspoň 30 podpisov. Poslanci OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí avizovali, že podporia premiéra a vládu. Deklarovali, že nebudú robiť obštrukcie a umožnia štandardný priebeh schôdze, na ktorej bude Matovič po prvý raz od nástupu do funkcie premiéra čeliť odvolávaniu.



Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) deklaroval, že ak ho poslanci Národnej rady (NR) SR na mimoriadnej schôdzi odvolajú, odíde aj z funkcie predsedu hnutia OĽaNO a z politiky. Koaliční poslanci majú podľa jeho slov voľné ruky pri hlasovaní.



Mičovského premiér o svojej diplomovke zatiaľ nepresvedčil



Šéfa agrorezortu Jána Mičovského (OĽaNO) predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) v kontexte kauzy premiérovej diplomovej práce zatiaľ nepresvedčil. Vyjadril sa tak vo štvrtok pred zasadnutím vlády. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) si zase myslí, že je na premiérovi, ako sa rozhodne, ale vláda sa o tom ešte bude baviť.



„No ja zatiaľ o tom nie som ešte presvedčený, dnes bude o tom veľká rozprava, myslím, že sa všetci k tomu vyjadríme veľmi jasne,“ uviedol Mičovský. Svoj postoj chce predostrieť v Národnej rade (NR) SR. „Určite sa vyjadrím v súlade so svojím presvedčením, svedomím a aj štátnou službou, ktorú momentálne zastávam,“ dodal šéf agrorezortu. Na novinársku otázku o tom, či je prípad kauzy diplomovej práce Igora Matoviča taký istý ako v prípade Borisa Kollára, odpovedal, že sa vyjadrí tiež „úplne napriamo“, ale až v parlamente.



„Keďže som bol mimo Bratislavy, tak som nestihol vidieť tlačovú konferenciu celú, ale myslím si, že k tomu povedal všetko, čo uznal za vhodné povedať,“ uviedol Krajniak s tým, že sa o tom ešte budú na vláde baviť.



„Nevidel som jeho diplomovku, takže neviem vám povedať,“ odpovedal minister práce na novinársku otázku o tom, či ho Matovič presvedčil. Viac k tomu povedať nechcel. Na otázky, či premiéra osloví, aby prácu zverejnil, povedal, že sa o tom ešte budú baviť. „Myslím si, že je na ňom, ako sa rozhodne,“ dodal. Na novinársku otázku o tom, či si myslí, že môže byť niekto plagiátor a nevedieť o tom, odpovedal, že je to zaujímavá otázka.