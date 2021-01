Mičovský odmieta obvinenia z machinácie v PPA, za Jánošom si stojí

Bratislava 24. januára (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) odmieta obvinenia z machinácií pri výbere generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Za dočasným vymenovaním Jaroslava Jánoša za šéfa agentúry si stojí a pripomína, že je to len do doby vyhodnotenia nového výberového konania.



"Jaroslav Jánoš je predovšetkým vzdelaný farmár, s ktorým som v traktorových protestoch v roku 2019 prešiel Slovenskom. Práve tam sa ukázalo, kto je schopný opustiť komfort mlčania a premeniť svoju nespokojnosť z hlbokého spoločenského úpadku na otvorený boj s neistým koncom. Chápem, že nie všetci majú takúto odvahu," uvádza minister vo svojom stanovisku.



Mimoparlamentná strana Hlas-SD v súvislosti s Jánošom hovorí o vážnom konflikte záujmov a tvrdí, že minister by ho mal odvolať. Odvoláva sa aj na medializované informácie o podozreniach z ovplyvňovania PPA v prospech jeho spolustraníkov.



Minister však dočasného šéfa PPA obhajuje, o jeho spore s PPA v minulosti treba podľa neho hovoriť pravdivo. "Fakt, že na pozemky, ktoré si právoplatne prenajal, si drzo úspešne uplatňovali dotačný nárok tí, ktorí ich nikdy neobrábali, prípadne obrábali kradmo, predsa nedokazuje Jánošovu vinu, ale zvrátenosť predchádzajúcej doby a morálnu biedu tých, ktorí ju formovali," odkazuje Mičovský. Ku cti mu podľa ministra slúži aj to, že už počas jeho krátkeho pôsobenia v PPA sa prejavujú pozitívne signály.



Podľa šéfa rezortu to však nemení nič na jeho rozhodnutí ustanoviť generálneho riaditeľa širokým transparentným výberom. Tých, ktorí majú odvahu, česť, vedomosti a vnútorné presvedčenie o tom, že dokážu zvládnuť túto funkciu, prosí, aby sa do nového výberového konania prihlásili. Minister verí, že bude posledné. Vyhlásiť a uzatvoriť na ministerstve ho chcú v najkratšom možnom februárovom termíne.



Minister tento týždeň informoval, že výberové konanie na generálneho riaditeľa PPA sa skončilo neúspešne. Kritériá podľa neho nesplnil ani jeden z piatich uchádzačov o tento post. "V utorok (19. 1.), keď náš osobný úrad vyhodnotil všetky žiadosti, ponuky, prihlášky do výberového konania, sme zistili, že náročné podmienky nesplnil ani jeden z piatich prihlásených uchádzačov. Je to zistenie, ktoré ma neteší," priblížil. Kritériá boli podľa neho postavené korektne, ale primerane tejto funkcii.



Ministra začali už pre výberové konanie na šéfa PPA podľa strany Hlas-SD preverovať aj orgány činné v trestnom konaní.