Mierová misia OSN na Cypre si pripomína 60. výročie pôsobenia

Nikózia 4. marca (TASR) - Mierová misia OSN na Cypre si v pondelok pripomína 60. výročie pôsobenia v tomto ostrovnom štáte. Na slávnostnej ceremónii v cyperskom hlavnom meste Nikózia na území pod ochranou OSN prijali príslušníci misie pri tejto príležitosti medaily a pamätné mince. Ocenenie pre slovenský kontingent prevzal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini.



Slovenskému kontingentu na Cypre velí od minulého roka Katarína Gargalíková ako prvá žena v tejto funkcii. "Je to v prvom rade mierová misia, veľmi náročná na diplomaciu a vzťahy," uviedla pre slovenských novinárov. Slovenskí vojaci zabezpečujú styčnú činnosť, monitorovanie, pozorovanie, ako aj reportovanie incidentov, ku ktorým dochádza v nárazníkovej zóne. Okrem toho tu pôsobia vojenskí policajti aj slovenskí ženisti.



Šéf slovenského parlamentu si myslí, že misia na Cypre bude trvať ešte dlho. "Ani 60 rokov nestačilo, aby sa podarilo konflikt nejakým spôsobom urovnať," povedal. Misia OSN má podľa neho svoje opodstatnenie, vzhľadom na narastanie napätia v oblasti. Zdôraznil, že je to doslova mierová misia. "Vojaci OSN nesmú použiť zbrane, pretože nemajú v rámci mierovej misie vynucovať poriadok militantným spôsobom," priblížil Pellegrini s tým, že by sa títo vojaci ani nemali zúčastňovať na ozbrojených stretoch.



Mierová misia UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) má aktuálne vyše 1000 členov a pozostáva z troch komponentov - vojenského, policajného a civilného. V každom z nich má SR aktuálne zastúpenie. Územím pod ochranou OSN sa označuje časť tzv. nárazníkovej zóny na okraji Nikózie v blízkosti bývalého medzinárodného letiska. Nárazníková zóna je rozdelená na štyri sektory - za sektor 4 zodpovedá Slovenská republika.



Slovensko je súčasťou misie od roku 2001. Aktuálne pôsobí v UNFICYP 240 slovenských vojakov, z toho 50 je na veliteľstve misie v Nikózii a v sektore 4 vo Famaguste pôsobí 190 vojakov.



Cieľom misie je zabrániť obnoveniu bojov medzi cyperskými Grékmi a Turkami, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami a prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove.







(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)