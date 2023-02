Mieru znečistenia ovzdušia v okolí škôl merajú aj v mestách na Záhorí

Bratislava 2. februára (TASR) - Medzi 42 školami, ktoré vybrali v rámci prvej výzvy projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair), sa meranie koncentrácie oxidu dusičitého (NO2) realizuje aj na troch školách na Záhorí, v Malackách pri Gymnáziu 1. mája a základných školách Mallého 2 v Skalici a Andreja Radlinského v Kútoch. Cieľom kampane je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobeného dopravou v okolí vybraných mestských alebo vidieckych škôl. Informuje o tom portál zahori.sk.



Koncentráciu NO2 merajú od 9. januára do 6. februára na dvoch miestach pri každej škole. Výsledky sa zároveň zaznamenajú spolu s vybranými meteorologickými parametrami. Analyzované budú v odbornom laboratóriu v Holandsku.



Kampaň má upozorniť aj na to, že práve deti sú zraniteľnou skupinou v prípade znečistenia ovzdušia, keďže ich imunitný a dýchací systém sa vyvíja, dýchajú bližšie k zemi, kde sa najviac koncentruje znečistenie z dopravy a majú tiež väčší príjem vzduchu na kilogram váhy. Iniciátori kampane cielia aj na rodičov detí, upozorňujúc na to, že podiel na kumulácii znečistenia ovzdušia v bezprostrednom okolí škôl majú aj oni, vezúci svoje deti autom v rovnakom čase do školy.



Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) má trvať osem rokov (2020 - 2027). Vlani v novembri vyhlásil prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá. Zo 65 zaregistrovaných škôl vybrala odborná porota 42.