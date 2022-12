Miesta na odpálenie Betlehemského svetla nájde verejnosť na mape

Bratislava 24. decembra (TASR) - Slovenskí skauti pripravili pre verejnosť aj tento rok interaktívnu mapu, ktorá zobrazuje miesta na odpálenie Betlehemského svetla. Na Štedrý deň majú ľudia poslednú možnosť odpáliť si plamienok z Betlehema. Pre TASR to uviedla riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu (SLSK) Mária Budzáková.



"Snažíme sa dosiahnuť, aby na Štedrý deň každému pri stole svietilo Betlehemské svetlo," vysvetlila. Počas posledného predvianočného víkendu ho skautské posádky roznášali vlakmi po celom Slovensku. V priebehu dňa tak doručili svetlo z Betlehema do viac ako 300 miest a obcí.



Skauti majú z tohto dôvodu uzatvorenú aj spoluprácu so Železničnou spoločnosťou Slovenska. "Logisticky sa snažíme pokryť všetky vlakové trasy. Vždy ide nejaká skautská posádka, ktorá prinesie svetlo do vlaku a na každej zastávke ho odpaľuje verejnosti - buď ostatným skautským jednotkám alebo ľuďom, ktorí prídu," priblížila Budzáková. Poukázala, že potom, čo skauti odpália Betlehemské svetlo od vlakových hliadok, tak ho prinášajú na rôzne miesta, aby sa dalo odpaľovať napríklad v kostoloch či na námestiach.



"Aby verejnosť, ale aj skauti prakticky vedeli, kde sa svetlo nachádza, tak sme na našej webovej stránke vytvorili interaktívnu mapku. Sú na nej miesta a časy, kde sa bude dať Betlehemské svetlo odpáliť," doplnila riaditeľka. Mapa je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk. Tento rok k nej pridali skauti aj mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej bude mať verejnosť informácie o Betlehemskom svetle vždy poruke.



Betlehemské svetlo podľa Budzákovej symbolizuje predovšetkým pokoj a mier. "A práve aj vo vianočnom období, keď príde svetlo priamo z Betlehema, tak sa snažíme prinášať pokoj a nádej do každej rodiny na Slovensku," uviedla. Pripomenula, že svetlo prinášajú skauti pre všetkých, nielen pre kresťanov.



Prvýkrát prevzali slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych kolegov v roku 1990. Odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku.