Miestami sa na vozovkách vyskytuje zľadovatený sneh

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až dva centimetre sa ojedinele nachádza na vozovkách na strednom a východnom Slovensku.

Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Cesty a horské priechody na Slovensku sú v utorok ráno zjazdné. Miestami si však treba dať pozor na čerstvo napadnutý či zľadovatený sneh. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až dva centimetre sa ojedinele nachádza na vozovkách na strednom a východnom Slovensku. Na cestách tretej triedy v obvodoch Trstená a Námestovo si treba miestami dať pozor na zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter. V lokalite Humenné upozorňujú cestári na padajúce mrznúce mrholenie.

Na horských priechodoch Šturec, Donovaly, Látky-Prašivá, Vrchslatina, Chorepa, Zbojská, Veľké Pole, Cukmantel, Soroška a Herlianske Sedlo je podľa SSC povrch vozovky pokrytý čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom hrúbky jeden centimeter.
