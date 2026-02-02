Miestami zľadovatený sneh je na úseku Gemerská Poloma - sedlo Súľová

< sekcia Slovensko
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Miestami zľadovatený sneh je na úseku cesty II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová a na cestách tretích tried v obvode Trstená. Na horskom priechode Vrchslatina je povrch vozovky pokrytý utlačeným snehom. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý,“ uviedla SSC.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa správy zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vo vyšších polohách sa na vozovkách ojedinele nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jedného centimetra. Zjazdné sú aj horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.
SSC upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov, ktorá je v lokalitách Komárno, Hurbanovo, Zemianska Olča a Šrobárová.
Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Pozor si podľa správy ciest treba dávať na horských priechodoch Donovaly a Šturec, kde padajú skaly.
