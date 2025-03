Migaľ a Šalitroš budú pri veciach mimo PVV prezentovať vlastné postoje

Bratislava 19. marca (TASR) - Novovymenovaný minister investícií Samuel Migaľ (nominant Smeru-SD) bude pri veciach netýkajúcich sa programového vyhlásenia vlády (PVV) prezentovať svoje autonómne postoje. Vyhlásil to po jeho menovaní do funkcie. Platí to podľa neho aj pri Radomírovi Šalitrošovi, ktorý sa má stať štátnym tajomníkom rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.



"My budeme ďalej pôsobiť ako nezávislí poslanci, ktorí sú nominantom vládnej koalície. Zároveň chcem upozorniť na to, že pri záležitostiach, ktoré sa nebudú týkať PVV, sme sa dohodli, že budeme verejne prezentovať naše autonómne postoje," skonštatoval. Deklaroval, že v prípade, že niekto príde s návrhom, s ktorým nebudú hodnotovo súhlasiť, majú právo o tom diskutovať a predkladať pozmeňujúce návrhy.



Migaľa a Šalitroša, ktorí pôsobili po vylúčení z Hlasu ako nezaradení poslanci, v parlamente nahradia osoby kandidujúce v predchádzajúcich parlamentných voľbách za Hlas-SD. "Nám naše mandáty nezanikajú a v prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné a nepredpokladateľné udalosti, tak sa do parlamentu môžeme vrátiť," avizoval Migaľ. Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý spolu s vylúčencami z Hlasu vyjadroval nespokojnosť so smerovaním strany, má podľa Migaľa zostať v Národnej rade SR.



Migaľ dosiaľ pôsobil ako nezaradený poslanec parlamentu po tom, ako ho vylúčili z poslaneckého klubu Hlasu-SD. Ministrom sa stal na základe dohody, ktorú ešte ako nezaradený poslanec podpísal s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Dohoda má okrem nových postov vo vláde priniesť stabilnú podporu vládnej koalície. Fico v stredu avizoval, že na najbližšej schôdzi NR SR by sa mala obnoviť podpora 79 poslancov.