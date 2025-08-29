< sekcia Slovensko
Migaľ a Šalitroš vyhlásili súťaž na súsošie generálov Goliana a Viesta
Minister a štátny tajomník spoločne vyhlásili otvorenú výzvu pre umelcov, architektov a sochárov na návrh súsošia generálov Goliana a Viesta.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) a štátny tajomník Radomír Šalitroš sa pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania (SNP) rozhodli iniciovať vznik nového pietneho miesta venovaného veliteľom povstania - generálovi Rudolfovi Viestovi a generálovi Jánovi Golianovi. Ako TASR informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, oznámili to v deň, keď si pripomíname 81 rokov od začiatku SNP.
„SNP je jedným z najväčších prejavov odvahy nášho národa. Generáli Golian a Viest stáli na čele povstaleckej armády a za slobodu Slovenska položili svoje životy. Patrí im naša úcta a vďaka,“ uviedol Migaľ.
Minister a štátny tajomník spoločne vyhlásili otvorenú výzvu pre umelcov, architektov a sochárov na návrh súsošia generálov Goliana a Viesta. Víťazný návrh bude odmenený sumou 5000 eur, ktorú Migaľ a Šalitroš poskytnú zo svojich súkromných zdrojov. „V rámci súťaže návrhov sa bude hľadať umelecké stvárnenie súsošia dvojice velikánov, ktoré by malo byť umiestnené v regióne, kde povstalci hrdinsky bojovali proti totalitnému režimu,“ spresnil odbor komunikácie.
Štátny tajomník dodal, že v čase, keď „hovoríme o konsolidácii a šetríme na všetkom“, si chcú skromne pripomenúť výročie SNP práve týmto spôsobom. „Naším osobným vkladom je snaha, aby Slovensko získalo dôstojné miesto, kde si budeme môcť generálov Goliana a Viesta uctiť tak, ako si zaslúžia,“ dodal Šalitroš.
Ján Golian bol generál, ktorý 29. augusta 1944 vydal rozkaz na začatie SNP. Rudolf Viest bol armádny generál, ktorý sa po príchode z Londýna ujal vedenia povstaleckej armády. Obaja boli zajatí nacistami a zahynuli v koncentračných táboroch. „Napriek ich zásluhám o slobodu Slovenska neexistuje dôstojné spoločné súsošie, ktoré by im vzdalo úctu,“ podotkol odbor komunikácie.
„SNP je jedným z najväčších prejavov odvahy nášho národa. Generáli Golian a Viest stáli na čele povstaleckej armády a za slobodu Slovenska položili svoje životy. Patrí im naša úcta a vďaka,“ uviedol Migaľ.
Minister a štátny tajomník spoločne vyhlásili otvorenú výzvu pre umelcov, architektov a sochárov na návrh súsošia generálov Goliana a Viesta. Víťazný návrh bude odmenený sumou 5000 eur, ktorú Migaľ a Šalitroš poskytnú zo svojich súkromných zdrojov. „V rámci súťaže návrhov sa bude hľadať umelecké stvárnenie súsošia dvojice velikánov, ktoré by malo byť umiestnené v regióne, kde povstalci hrdinsky bojovali proti totalitnému režimu,“ spresnil odbor komunikácie.
Štátny tajomník dodal, že v čase, keď „hovoríme o konsolidácii a šetríme na všetkom“, si chcú skromne pripomenúť výročie SNP práve týmto spôsobom. „Naším osobným vkladom je snaha, aby Slovensko získalo dôstojné miesto, kde si budeme môcť generálov Goliana a Viesta uctiť tak, ako si zaslúžia,“ dodal Šalitroš.
Ján Golian bol generál, ktorý 29. augusta 1944 vydal rozkaz na začatie SNP. Rudolf Viest bol armádny generál, ktorý sa po príchode z Londýna ujal vedenia povstaleckej armády. Obaja boli zajatí nacistami a zahynuli v koncentračných táboroch. „Napriek ich zásluhám o slobodu Slovenska neexistuje dôstojné spoločné súsošie, ktoré by im vzdalo úctu,“ podotkol odbor komunikácie.