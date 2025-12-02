< sekcia Slovensko
Migaľ: Jednotka CSIRT zasahuje pre kybernetický útok na servery MH SR
Vládna kybernetická jednotka CSIRT zasahuje na Ministerstve hospodárstva (MH) SR v spolupráci s SK-CERT .
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT zasahuje na Ministerstve hospodárstva (MH) SR. Dôvodom je kybernetický útok na servery rezortu. Informoval o tom v utorok večer na sociálnej sieti minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
„Momentálne nemôžeme informovať bližšie, aby sme neohrozili prebiehajúce vyšetrovanie,“ zdôraznil Migaľ.
CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) je vládna jednotka pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike, zriadená ako organizačný útvar Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Zabezpečuje služby spojené so zvládaním bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov verejnej správy.
