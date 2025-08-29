< sekcia Slovensko
Migaľ: Slová prezidenta na oslavách SNP znejú falošne
Migaľ označil za farizejstvo to, ak prezident obviňuje médiá, že prilievajú olej do ohňa.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Slová prezidenta SR Petra Pellegriniho na oslavách Slovenského národného povstania (SNP) znejú falošne. V reakcii na sociálnej sieti to uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) s tým, že Pellegrini sa správa presne opačne, ako káže.
„Prezident sa v Banskej Bystrici postavil do roly moralistu a kázal o nenávisti, pokore a hrdinstve. Keď hovorí o tom, aby politici prestali šíriť nenávisť a priživovať sa na nej, mal by sa v prvom rade pozrieť do zrkadla,“ povedal Migaľ. Kauzy z posledných dní podľa neho ukazujú, že Pellegriniho konanie je v rozpore s hodnotami, o ktorých hovorí.
Migaľ označil za farizejstvo to, ak prezident obviňuje médiá, že prilievajú olej do ohňa. Tvrdí, že Pellegrini a jeho politická kariéra dlhodobo stáli na zákulisných hrách, zamlčiavaní pravdy a manipuláciách. Prezident si podľa neho spravil zo svojej funkcie krytie pre vlastné pohodlie a politické obchody. „A keď varuje pred fašizmom v značkovom obleku či za peknými slovami, je to až mrazivo presné, pretože nič nie je nebezpečnejšie, než keď sa tvár slušnosti a úsmevu stane maskou pre dvojakú morálku a pokrytectvo,“ skonštatoval minister.
Migaľ hovorí, že slová majú váhu len vtedy, keď za nimi stoja skutky. „U Pellegriniho dnes, žiaľ, vidíme iba teatrálne reči, ktoré majú zakryť jeho vlastné problémy a kauzy. To nie je štátnické, to je farizejské,“ poznamenal.
