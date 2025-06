Migaľ: Z grantov EHP a Nórskych fondov príde na Slovensko 120 mil. eur

Trenčín 5. júna (TASR) - Granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórske fondy budú podporovať projekty na Slovensku v programovacom období na roky 2021 - 2027 celkovou sumou 120 miliónov eur. Vyplýva to z podpisu memoranda o ďalšej spolupráci. Informoval o tom minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).



Memorandum vo štvrtok v Trenčíne podpísali Migaľ, veľvyslankyňa Nórska vo Viedni Susan Eckey a veľvyslankyňa Islandu vo Viedni Helga Hauksdóttir pri príležitosti konferencie k uzatvoreniu programového obdobia grantov EHP a Nórskych fondov v rokoch 2014 - 2021.



„Vďaka peniazom, ktoré prichádzajú z grantov EHP a Nórskych fondov na Slovensko, môžeme rekonštruovať kultúrne pamiatky, môžeme posúvať spoločnosť dopredu cez inklúzie a začleňovanie marginalizovaných komunít do spoločnosti. Všetky projekty, ktoré sa prostredníctvom fondov zrealizovali, mali pre Slovensko obrovský prínos,“ zdôraznil minister s tým, že do konkrétnych projektov prišlo z grantov EHP a Nórskych fondov v uplynulom programovacom období 100 miliónov eur.



Veľvyslankyňa Nórska vo Viedni vyzdvihla spoluprácu medzi Trenčínom a nórskym mestom Bod, ktoré rovnako získalo titul Európske hlavné mesto kultúry a podporujú sa navzájom.



„Chcem zdôrazniť založenie Fondu občianskej spoločnosti, pretože naše skúsenosti z predchádzajúcich troch programovacích období nám ukázali, že na Slovensku je živá občianska spoločnosť. Preto budeme poskytovať zdroje cez tento nástroj aj v budúcnosti. Chcem poďakovať Slovensku aj za to, ako štedro pomohlo utečencom z Ukrajiny,“ doplnila veľvyslankyňa.



Veľvyslankyňa Islandu vo Viedni je podľa vlastných slov hrdá na to, že Island sa môže podieľať na rozvoji partnerstva a spoločne dokážu formovať situáciu v Európe. Islandské centrum sa podľa nej stalo vo štvrtom programovacom období donorom a vďaka tomu bude môcť prispievať k rozvoju kultúrnych a komunitných aktivít.



„Granty EHP predstavujú pre Island príležitosť, ako môže prepojovať a rozširovať svoje vzťahy a prepojenia s jednotlivými európskymi krajinami. V novom programovacom období sa zameriame na naše hlavné priority, ktorými sú rovnosť príležitostí a posilňovanie kultúrneho života na Slovensku,“ doplnila.