< sekcia Slovensko
Mihók: Integrácia stráca dynamiku, riešenie je spolupráci s EÚ
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. mája (TASR) - Integrácia akoby stratila dynamiku a Európska únia (EÚ) stráca podiel na globálnej ekonomike. Podpisuje sa pod to neprimeraná bruselská byrokracia, negatívny populačný vývoj, vojnový konflikt na európskom kontinente či slabý inovačný potenciál európskej vedy, spolu s ďalšími politickými, ekonomickými a sociálnymi faktormi. Vo vyhlásení k 22. výročiu vstupu SR do Európskej únie to uviedol Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a hlavný negociátor Asociačnej dohody medzi SR a EÚ.
„Riešenie je v celoeurópskej spolupráci, teda v tom, čo otcovia integrácie nazývali Európou od Atlantiku po Ural. Európa v roku 2026 je viac rozdelená ako počas studenej vojny, pritom jej súčasné dve časti sú výrazne komplementárne. Rast nákladov na obranu - či správne povedané na zbrojenie - má zničujúci dopad na rozvoj ekonomík členských krajín EÚ,“ vyhlásil Mihók.
V tejto súvislosti vyzval na hľadanie cesty spolupráce, a nie konfrontácie. „Vráťme sa v duchu Helsínk späť od konfrontácie k spolupráci. Inak Európa v súčasných dramatických globálnych politických, ekonomických a spoločenských turbulenciách skončí medzi porazenými,“ varoval predseda SOPK.
Poukázal na to, že 1. mája 2004 došlo k doteraz najvýznamnejšiemu rozšíreniu Európskej únie. Slovenská republika sa vtedy spolu s ďalšími krajinami strednej a východnej Európy stala súčasťou najvýznamnejšieho integračného zoskupenia na svete, a tým aj súčasťou spoločného trhu, voľného pohybu osôb, tovaru a investícií, vyzdvihol Mihók.
Pripomenul, že tento integračný krok mal obrovskú podporu tak občanov, ako aj podnikateľských subjektov SR. „Treba povedať, že rozšírenie malo významný pozitívny dopad na vtedajšiu európsku 15, aj keď vo finále došlo k znižovaniu európskej ekonomiky v globálnom meradle. Napriek rozšíreniu podiel Únie na globálnom hrubom domácom produkte (HDP) v parite kúpnej sily klesol z 21,6 % v roku 2000 na približne 14 % v súčasnosti,“ upozornil predseda SOPK.
Komora v každoročnom ekonomickom prieskume medzi svojimi členmi zisťuje aj ich názor na členstvo SR v Európskej únii. Za uplynulých desať rokov sa podiel pozitívnych hodnotení členstva v EÚ trvalo pohybuje medzi 80 % až 94 %. Najnižší podiel bol v prieskume v roku 2024 (80 %), najvyšší v roku 2018 (94 %).
