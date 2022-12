Mikas: Krčméry bol výnimočný človek, charizmatická osobnosť a odborník

Bratislava 21. decembra (TASR) - Slovensko prišlo úmrtím Vladimíra Krčméryho o výnimočného človeka, charizmatickú osobnosť a uznávaného odborníka. Poukázal na to hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Zdôraznil, že Krčméry zohral nezastupiteľnú úlohu v boji proti ochoreniu COVID-19. "Neváhal nezištne ponúknuť svoje neoceniteľné odborné skúsenosti pri riešení problémov počas pandémie. Navyše dokázal dať ľuďom nádej, ktorú v ťažkých časoch potrebovali počuť, – a ako múdreho a láskavého človeka ho počas pandémie spoznala aj široká verejnosť," priblížil Mikas.



Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripomenula, že Krčméry sa výrazným spôsobom pričinil sa o rozvoj univerzitného vzdelávania sestier na Slovensku. "Zaslúžil sa aj o vznik niekoľkých vzdelávacích inštitúcií na Slovensku so zdravotníckym zameraním," doplnilo Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek. Dodalo, že pomáhal nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, ako napríklad v Keni či Kambodži.



Informáciu o jeho smrti so zármutkom prijala aj Lekárska fakulta Univerzity Komenského, kde v minulosti pôsobil. "Stal sa vyhľadávaným zdrojom informácií počas pandémie koronavírusu. Ako prvý na Slovensku bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19," poznamenala fakulta.



Vedec Robert Mistrík vyzdvihol jeho odbornú aj ľudskú stránku. "Nebolo možné ho nemať rád. Sotva sa v našom malom slovenskom svete našiel taký veľký dobrák, taký obetavý lekár, taký charizmatický človek. Stále nosil pri sebe odborné články, neuveriteľne zanietene o nich diskutoval a nesnažil sa svojimi znalosťami nadraďovať nad iných," uviedol.



Úprimnú sústrasť vyjadril Krčméryho rodine aj predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Zároveň poďakoval za jeho službu cirkvi a v mene cirkvi. "Ďakujem mu za jeho ľudskosť a službu. Svojím dielom zanechal veľké dedičstvo, v ktorom prepojil svet lekára, misionára a kresťana. Vždy žil pre tých, ktorí boli na hranici. Vždy stál v prvej línii a slúžil tým, ktorí si často nevedeli pomôcť sami," uviedol Bober v kondolenčnom liste.



Členov epidemiologického konzília odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR správa o úmrtí Krčméryho hlboko zarmútila. "Odchodom tohto výnimočného odborníka a ohromne láskavého človeka sme prišli o dobrého priateľa, radcu a obetavého spoluautora mnohých protiepidemických opatrení, ktoré sa prijímali v boji s pandémiou COVID-19," uviedli v stanovisku, ktorá TASR za konzílium poskytla jeho členka Mária Avdičová. Účasť Krčméryho na konzíliu bola podľa jeho kolegov nezastupiteľná vzhľadom na jeho skúsenosti s bojom s infekčnými chorobami, ktoré získal mnohoročnou prácou na Slovensku aj v zahraničných misiách. "Tvojím odchodom Slovensko stráca výnimočného lekára, pedagóga a humanistu, ktorý svoje presvedčenie slúžiť chorým a slabým nielen hlásal, ale aj uplatňoval vo svojom živote," dodali.



